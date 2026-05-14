Intervista al ministro Andrea Abodi | Così la Coppa America può diventare per Napoli una chance permanente
Nel 2027, Napoli ospiterà la trentottesima edizione della Coppa America, uno degli eventi velici più importanti al mondo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e conferma la partecipazione della città come sede dell’importante competizione internazionale. Il ministro ha dichiarato che questa opportunità può rappresentare una possibilità duratura per Napoli, offrendo alla città visibilità e occasioni di sviluppo legate all’evento. La manifestazione coinvolge equipaggi provenienti da diversi paesi e si svolgerà in un’area marina di rilevanza globale.
Sarà Napoli a ospitare nel 2027 la trentottesima edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo, un evento globale che coinvolge milioni di appassionati e rappresenta una sintesi unica tra tradizione, innovazione tecnologica, eccellenza ingegneristica e spirito competitivo. Il 15 maggio 2025 l’annuncio che ha cambiato la storia sportiva della città e non solo. Napoli ospiterà la Coppa America. In un anno di acqua ne è passata sotto i ponti. Quanta? A rispondere è il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Un anno fa l’annuncio: per lei che emozione è stata? «È stata una delle giornate che, come ministro e appassionato di sport, non dimenticherò. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Sullo stesso argomento
Coppa America, Abodi: “L’Italia sarà di nuovo al centro del mondo”Tempo di lettura: 2 minuti “Abbiamo la gioia di poterlo fare e di essere stati capaci di farlo tutti insieme perché è una sfida che vede tutte le...
Luciano Darderi ora merita una chance in Coppa Davis. Risultati eclatanti, non può essere ignoratoLa crescita di Luciano Darderi non è più una suggestione, ma un dato certificato dai risultati.
Palermo guarda a Euro 2032 Il ministro Andrea Abodi si dice fiducioso sulla possibilità che Palermo rientri tra gli stadi italiani proposti per gli Europei del 2032. Un progetto sostenuto da Comune, Regione e club, con il lavoro del commissario Sessa, per d x.com
INTERVISTA AL MINISTRO ANDREA ABODI Puoi vederla interamente sul nostro canale YouTube ? Nella sede del Ministero per lo Sport e i Giovani a Roma, abbiamo avuto il piacere di incontrare il Ministro Andrea Abodi. Anche grazie alla sua lunga es facebook
Il Ministro dello Sport Andrea Abodi rifiuta l'idea che l'Italia possa sostituire l'Iran ai Mondiali: In primo luogo non è possibile, in secondo luogo non è opportuno... ci si qualifica sul campo. reddit
Giochi del Mediterraneo 2026, Abodi conferma la partecipazione e guarda alla paceIl Ministro per lo Sport esprime fiducia per l’evento di Taranto che coinvolge anche Lecce e il Via del Mare e sottolinea l’importanza di un ponte di pace tra i Paesi partecipanti ... calciolecce.it
Andrea Abodi: Certo che Polonara possa dare ancora tanto al basket italianoSul ritiro di Achille Polonara anche il pensiero del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: L'addio al basket giocato di Achille Polonara è un momento triste, che arriva per ogni grande atl ... pianetabasket.com