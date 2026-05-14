Nel 2027, Napoli ospiterà la trentottesima edizione della Coppa America, uno degli eventi velici più importanti al mondo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e conferma la partecipazione della città come sede dell’importante competizione internazionale. Il ministro ha dichiarato che questa opportunità può rappresentare una possibilità duratura per Napoli, offrendo alla città visibilità e occasioni di sviluppo legate all’evento. La manifestazione coinvolge equipaggi provenienti da diversi paesi e si svolgerà in un’area marina di rilevanza globale.

Sarà Napoli a ospitare nel 2027 la trentottesima edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo, un evento globale che coinvolge milioni di appassionati e rappresenta una sintesi unica tra tradizione, innovazione tecnologica, eccellenza ingegneristica e spirito competitivo. Il 15 maggio 2025 l’annuncio che ha cambiato la storia sportiva della città e non solo. Napoli ospiterà la Coppa America. In un anno di acqua ne è passata sotto i ponti. Quanta? A rispondere è il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Un anno fa l’annuncio: per lei che emozione è stata? «È stata una delle giornate che, come ministro e appassionato di sport, non dimenticherò. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Intervista al ministro Andrea Abodi: «Così la Coppa America può diventare per Napoli una chance permanente»

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