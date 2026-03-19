Ruggero Tita e Caterina Banti hanno comunicato la decisione di tornare a competere nel Nacra 17 in vista dei Giochi di Los Angeles 2028. Dopo aver conquistato le medaglie a Tokyo e Parigi, i due velisti hanno annunciato il ritorno alle regate a tempo pieno, puntando a ripetere il successo olimpico. La coppia si prepara a riprendere le competizioni con l’obiettivo di raggiungere una tripletta olimpica.

Ruggero Tita e Caterina Banti hanno annunciato di voler tornare a gareggiare insieme nel Nacra 17 verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 con il sogno di completare una clamorosa tripletta dopo le vittorie di Tokyo e Parigi. La coppia più vincente della storia della vela italiana vivrà quindi un nuovo capitolo a partire dalla seconda metà del 2027, quando terminerà l’avventura di Luna Rossa nella 38ma America’s Cup a Napoli. Fino ad allora Tita sarà il timoniere del team italiano che proverà a vincere finalmente la Coppa America: “ La campagna olimpica per Los Angeles 2028 è iniziata. Sarò in equipaggio con Caterina, con la quale abbiamo già condiviso due quadrienni di successi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tita e Banti verso Los Angeles 2028: “Dopo la Coppa America torneremo a tempo pieno sul Nacra”

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