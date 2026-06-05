Banda delle tabaccherie sconti in Appello
Si è svolto davanti alla prima sezione della Corte di appello di Napoli il processo a sei persone accusate di far parte di una banda che avrebbe commesso furti in ricevitorie nel casertano. I soggetti sono imputati di associazione per delinquere finalizzata ai furti. La corte ha ascoltato le testimonianze e le prove presentate, ma non sono state prese decisioni definitive durante l'udienza. La prossima tappa sarà la discussione finale.
Si è celebrato davanti alla prima sezione della Corte di appello di Napoli il processo a carico di 6 soggetti, accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti a ricevitorie nel casertano. I giudici di Appello partenopei accogliendo le argomentazioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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