Banda delle tabaccherie sconti in Appello

Notizia in breve

Si è svolto davanti alla prima sezione della Corte di appello di Napoli il processo a sei persone accusate di far parte di una banda che avrebbe commesso furti in ricevitorie nel casertano. I soggetti sono imputati di associazione per delinquere finalizzata ai furti. La corte ha ascoltato le testimonianze e le prove presentate, ma non sono state prese decisioni definitive durante l'udienza. La prossima tappa sarà la discussione finale.