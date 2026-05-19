Furti in tabaccherie 34 colpi tra Basilicata e Foggia per 300mila euro | arrestata banda albanese

Quattro cittadini albanesi sono stati arrestati dai carabinieri di Venosa in relazione a una serie di furti avvenuti tra febbraio 2023 e marzo 2024. Gli episodi si sono verificati in diverse tabaccherie e rivendite di generi di monopolio in Basilicata e altre regioni. Durante le indagini, sono stati ricostruiti 34 colpi che hanno portato a un bottino complessivo di circa 300.000 euro. Le autorità hanno identificato e fermato i sospetti nell’ambito di un’indagine coordinata per contrastare questa attività criminale.

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