Furti in tabaccherie 34 colpi tra Basilicata e Foggia per 300mila euro | arrestata banda albanese
Quattro cittadini albanesi sono stati arrestati dai carabinieri di Venosa in relazione a una serie di furti avvenuti tra febbraio 2023 e marzo 2024. Gli episodi si sono verificati in diverse tabaccherie e rivendite di generi di monopolio in Basilicata e altre regioni. Durante le indagini, sono stati ricostruiti 34 colpi che hanno portato a un bottino complessivo di circa 300.000 euro. Le autorità hanno identificato e fermato i sospetti nell’ambito di un’indagine coordinata per contrastare questa attività criminale.
Quattro cittadini albanesi sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Venosa, nel potentino, nell'ambito di un'indagine su una serie di furti in tabaccherie e rivendite di generi di monopolio commessi tra il febbraio 2023 e il marzo 2024 in Basilicata e in altre regioni. I fermi sono. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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