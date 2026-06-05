Il gup di Roma ha condannato in rito abbreviato a 6 anni e 4 mesi Tancredi Antoniozzi, figlio di un deputato. La condanna riguarda l’appartenenza alla banda dei Rolex. La sentenza si basa su accuse legate a reati di associazione a delinquere e possesso di beni illeciti. La decisione è stata emessa dopo il procedimento giudiziario avviato contro il giovane. La condanna è definitiva e non è prevista l’appello.

Il gup di Roma ha condannato in rito abbreviato a 6 anni e 4 mesi Tancredi Antoniozzi, figlio del deputato di Fratelli d’Italia Alfredo, vicecapogruppo meloniano alla Camera: il 22enne, che faceva parte di una banda dedita alle rapine di orologi di lusso ai danni di coetanei nel quartiere Parioli, è stato anche ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione. Il gup ha inoltre disposto una condanna a 5 anni e 8 mesi per David Cesarini e a 3 anni per Manuel Fiorani. Assolto invece «per non aver commesso il fatto» Michael Giuliano, indicato inizialmente dall’accusa come uno dei membri del gruppo. Le indagini sulla “banda dei Rolex” era... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Banda dei Rolex, condannato il figlio del deputato meloniano Alfredo Antoniozzi

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