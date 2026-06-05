Le due principali banche italiane hanno dichiarato utili complessivi di circa 20 miliardi di euro. Il ministro dell’interno ha annunciato che si chiederà un contributo da parte di queste istituzioni finanziarie. Le banche registrano profitti elevati, considerati senza precedenti negli ultimi decenni, nonostante le difficoltà di alcuni settori economici. La dichiarazione si focalizza sull’ammontare dei guadagni e sulla richiesta di un intervento.

“Una realtà economica che non sta soffrendo, anzi sta facendo utili mai visti nei decenni precedenti e lo dico con rispetto ammirazione e curiosità economica e antropologica, sono le banche “. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, nel corso di un incontro a Milano sul tema del Piano Casa. “Andate a vedere la trimestrale di Unicredit e di Intesa Sanpaolo, le prime due banche – ha continuato il ministro dei Trasporti -: si stima che solo le prime due banche italiane chiuderanno quest’anno, di difficoltà per la stragrande maggioranza delle famiglie e imprese, con 20 miliardi di utile. Una parte importante di quell’utile è garantita dallo Stato e da voi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Banche, Salvini: “Unicredit e Intesa 20 miliardi di utili, chiederemo contributo”

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Banche, Salvini: Utili record, la Lega chiederà un contributo

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