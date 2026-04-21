Commerzbank rigetta valutazioni di Unicredit Orcel vede utili a 21 miliardi

Nuovi sviluppi nella disputa tra Unicredit e Commerzbank, con quest’ultima che ha respinto le recenti valutazioni fatte dalla banca italiana. Nel frattempo, il CEO di Unicredit ha dichiarato che gli utili potrebbero raggiungere i 21 miliardi di euro. La tensione tra le due istituzioni si è accentuata dopo le dichiarazioni di Unicredit, che ha comunque continuato a sostenere le proprie stime senza modifiche ufficiali.

E’ di nuovo tensione fra Unicredit e Commerzbank, dopo che l’Istituto di Piazza Gae Aulenti ha formulato previsioni molto ottimistiche relativamente ad una integrazione con la banca tedesca, che risponde nuovamente no alle avance della banca guidata da Andrea Orcel, mentre in serata arriva anche il commento seccato del governo tedesco, che si dice contrario alle offerte ostili nel settore bancario. UniCredit stima utili a 21 miliardi nel 2030. UniCredit ha presentato ieri la sua idea di creazione di valore che risulterebbe dalla fusione della Banca con la tedesca Commercebank, per la quale ha lanciato un’OPS finalizzata a salire oltre la quota del 30% ad un corrispettivo che valorizza le azioni della banca tedesca 30,8 euro.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Commerzbank rigetta valutazioni di Unicredit. Orcel vede utili a 21 miliardi Notizie correlate Unicredit, Orcel rompe gli indugi: 35 miliardi di euro per l’assalto a Commerzbank35 miliardi di euro per scalare Commerzbank: Unicredit rompe gli indugi e si muove per formalizzare un’offerta pubblica di scambio notevole sulla... Leggi anche: Unicredit rilancia l’integrazione con Commerzbank: “Utile netto a 21 miliardi nel 2030” Contenuti utili per approfondire Commerzbank rigetta valutazioni di Unicredit. Orcel vede utili a 21 miliardiUniCredit ha presentato ieri la sua idea di creazione di valore che risulterebbe dalla fusione della Banca con la tedesca Commercebank, per la quale ha lanciato un’OPS finalizzata a salire oltre la ... quifinanza.it Commerzbank, Orcel va all’assalto: Assieme a Unicredit farà più profittiIl banchiere presenta la strategia per convincere i soci ad accettare l’Ops che parte il 5 maggio. La banca tedesca è debole, specie in Germania, e le ... repubblica.it