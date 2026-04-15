Bari bambino di 6 anni precipita dal balcone al sesto piano | è ricoverato in condizioni gravissime

Un bambino di sei anni è caduto dal balcone al sesto piano di una palazzina nel quartiere San Paolo di Bari. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e il bambino è stato immediatamente soccorso dai sanitari. Attualmente si trova in condizioni gravissime e si trova ricoverato in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell'accaduto.

Dramma a Bari, nel quartiere San Paolo. Un bambino di 6 anni è caduto dall'alto da un balcone al sesto piano di una palazzina. Il piccolo ora è ricoverato in gravissime.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Bari, bambino di 6 anni precipita dal balcone al sesto piano: è ricoverato in condizioni gravissime Notizie correlate Bambino di 11 anni travolto da un’auto nel Torinese, soccorso e ricoverato in gravissime condizioniUn bambino di 11 anni è stato investito da un'automobile ad Avigliana, nel Torinese. Cade dal sesto piano di una palazzina: un bambino di 6 anni in condizioni disperateDramma nella serata di oggi nel quartiere San Paolo di Bari, dove un bambino di sei anni è precipitato dal sesto piano di una palazzina. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il pianto inconsolabile e quel gesto che può essere fatale: l'allarme dei medici sulla Sindrome del bambino scosso; Bari, bimbo di 3 anni con malattia rara senza assistenza adeguata. La mamma denuncia: Noi soli senza supporto tra scuola, cure e assistenza; Presentata al Giovanni XXIII di Bari la campagna NonScuoterlo! contro la Sindrome del Bambino Scosso; Graziella muore a 43 anni dopo un intervento in ospedale: era incinta di due gemelli. Cade dal sesto piano di una palazzina: un bambino di 6 anni in condizioni disperateDramma nella serata di oggi nel quartiere San Paolo di Bari, dove un bambino di sei anni è precipitato dal sesto piano di una palazzina. Il piccolo è arrivato in arresto cardiaco ... ilmattino.it Tragedia a Bari, bimbo di 6 anni precipita dal sesto piano al San Paolo: è in fin di vita al PoliclinicoNon è ancora chiara la dinamica dell'incidente ma stando alle prime informazioni i medici avrebbero dichiarato la morte cerebrale del piccolo ... lagazzettadelmezzogiorno.it BARI - Il piccolo portato al Policlinico: dichiarata la morte cerebrale. Indagano i carabinieri facebook Vigili del fuoco a Bari denunciano: «La nostra caserma non è più sicura» - News x.com