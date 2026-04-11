Bimbo precipita dalla finestra a Bologna morto dopo due giorni di agonia in ospedale

Un bambino di un anno e mezzo è deceduto dopo essere caduto dalla finestra di un appartamento al secondo piano in via Ada Negri, nel quartiere Pilastro di Bologna. Dopo due giorni di agonia in ospedale, le sue condizioni si sono aggravate e non è riuscito a superare le ferite riportate nell’incidente. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto per chiarire eventuali responsabilità.

Non ce l’ha fatta il bambino di un anno e mezzo precipitato nei giorni scorsi da una finestra al secondo piano di un palazzo in via Ada Negri, nel quartiere Pilastro di Bologna. Ricoverato in condizioni disperate all’ ospedale Maggiore di Bologna, è morto dopo due giorni di agonia. La caduta era avvenuta nel pomeriggio di giovedì 9 aprile, all’interno dell’abitazione dove il piccolo si trovava insieme alla sorella di 11 anni e ad altri familiari adulti, ai quali era stato affidato dai genitori. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il bambino stava giocando vicino alla finestra: si sarebbe arrampicato, perdendo poi l’equilibrio e cadendo nel vuoto sul retro dell’edificio, in un’area adiacente ai garage.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bimbo precipita dalla finestra a Bologna, morto dopo due giorni di agonia in ospedale Morto il bimbo di un anno e mezzo caduto dalla finestra del secondo piano a BolognaBologna, 11 aprile 2026 - Non ce l'ha fatta il piccolo precipitato dalla finestra del secondo piano di un palazzo in via Ada Negri, al Pilastro. Precipita nel Tevere e viene trascinata dalla corrente: Carmela Erraro morta dopo giorni d’agoniaNon ce l'ha fatta Carmela Erraro, la 76enne che si è lanciata nel Tevere a Ponte Sisto.