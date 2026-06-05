Bambini e ragazzi a scuola di educazione stradale con l' Aci e Ruote in…Guardia

Da chietitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo scorso 28 maggio, bambini della scuola dell'infanzia di San Martino sulla Marrucina e della scuola primaria di Comino hanno partecipato a un’educazione stradale organizzata dall’Aci. Durante l’attività, sono stati mostrati loro segnali, regole e comportamenti corretti da seguire per attraversare e muoversi in sicurezza. L’iniziativa ha coinvolto i piccoli in lezioni pratiche e spiegazioni semplici per sensibilizzarli sui rischi e le norme del traffico.

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Lo scorso 28 maggio, l’Automobile Club provinciale di Chieti ha voluto mettere ‘in guardia’ tutti i bambini della scuola dell’infanzia di San Martino sulla Marrucina e della scuola primaria di Comino contro i pericoli della strada. E la stessa cosa è toccata oggi agli studenti delle classi terze. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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