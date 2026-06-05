Bambini e ragazzi a scuola di educazione stradale con l' Aci e Ruote in…Guardia

Lo scorso 28 maggio, bambini della scuola dell'infanzia di San Martino sulla Marrucina e della scuola primaria di Comino hanno partecipato a un’educazione stradale organizzata dall’Aci. Durante l’attività, sono stati mostrati loro segnali, regole e comportamenti corretti da seguire per attraversare e muoversi in sicurezza. L’iniziativa ha coinvolto i piccoli in lezioni pratiche e spiegazioni semplici per sensibilizzarli sui rischi e le norme del traffico.

Lo scorso 28 maggio, l’Automobile Club provinciale di Chieti ha voluto mettere ‘in guardia’ tutti i bambini della scuola dell’infanzia di San Martino sulla Marrucina e della scuola primaria di Comino contro i pericoli della strada. E la stessa cosa è toccata oggi agli studenti delle classi terze. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ANNA e leducazione stradale Lettura ad alta voce per bambini

Notizie e thread social correlati

Cortona, l’educazione stradale si impara a scuola. La Polizia locale incontra i bambiniA Cortona, la Polizia locale sta organizzando incontri nelle scuole primarie per insegnare ai bambini le regole della strada.

Scuola per stranieri e educazione stradale con i carabinieri di BibbienaIl 13 aprile 2026, a Bibbiena, si è svolta un'iniziativa che ha coinvolto una scuola destinata a studenti stranieri e un corso di educazione stradale...

Temi più discussi: Bambino Gesù: la scuola in ospedale compie 50 anni e accompagna 70mila bambini e adolescenti nelle corsie ospedaliere; Bambino Gesù, i 50 anni della scuola in ospedale per i piccoli pazienti; Libri per bambini e ragazzi, 5 storie di liberà per onorare il 2 giugno; Cartoons On The Bay, RaiPlay per Bambini e Ragazzi continua a crescere.

Oltre duecento bambini e ragazzi alla Scalinata Virgiliana per omaggiare Lucio Battisti ift.tt/UDquCl9 ift.tt/zd0g5Fa x.com

Proporre il Go a bambini e ragazzi reddit

Centri estivi 2026 Città di Montevarchi: aperte le iscrizioni per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anniIl progetto vede la collaborazione dell’associazione Conkarma. msn.com

Un’estate a misura di ragazziL'Unità Pastorale di Lendinara aprirà l'estate con il Grest dall’8 giugno al 3 luglio dalle 15 alle 19 al centro giovanile e la scuola Santa Sofia, con attività formative e uscite sul territorio. La ... polesine24.it