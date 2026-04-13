Scuola per stranieri e educazione stradale con i carabinieri di Bibbiena

Il 13 aprile 2026, a Bibbiena, si è svolta un'iniziativa che ha coinvolto una scuola destinata a studenti stranieri e un corso di educazione stradale condotto dai carabinieri locali. L'evento ha visto la partecipazione di ragazzi provenienti da diversi paesi e di rappresentanti delle forze dell'ordine, che hanno illustrato norme di sicurezza e comportamenti corretti sulla strada. L'obiettivo principale è stato promuovere la conoscenza delle regole di circolazione e favorire l'integrazione culturale.

Arezzo, 13 aprile 2026 – Si sono svolti nelle scorse settimane, presso la sede di Bibbiena del CPIA, gli incontri di educazione stradale promossi dalla Prefettura di Arezzo nell’ambito della Conferenza provinciale permanente per la sicurezza stradale. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto formativo per l’anno scolastico 20252026, volto a sensibilizzare gli studenti di ogni ordine e grado sui temi della sicurezza stradale, della prevenzione e del rispetto delle regole, attraverso un approccio coordinato tra istituzioni, forze dell’ordine e mondo della scuola. Da...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuola per stranieri e educazione stradale con i carabinieri di Bibbiena Educazione stradale, a Mirabella Eclano i Carabinieri accolgono in caserma alunni della scuola primariaGiunti in caserma, i bambini hanno portato in dono non solo il loro entusiasmo, ma tante poesie, biglietti ed alcuni manufatti realizzati per... Bibbiena investe sull’educazione stradale nelle scuole grazie all’impegno della polizia municipaleArezzo – 17 marzo 206 – Bibbiena investe sull’educazione stradale nelle scuole grazie all’impegno della polizia municipale.