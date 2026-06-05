Bambini al Pronto Soccorso dopo il contatto con pastiglie per derattizzazione | interrogazione di Civiltà Parmigiana
Quattro bambini sono stati portati al Pronto Soccorso pediatrico dopo aver avuto contatto o ingerito pastiglie per derattizzazione in un nido comunale. La consigliera comunale ha presentato un’interrogazione per chiarire l’accaduto.
Federica Ubaldi, consigliera comunale di Civiltà Parmigiana, ha depositato un’interrogazione consiliare per fare piena luce sull’episodio verificatosi in un nido comunale di Parma, dove quattro bambini sono stati accompagnati al Pronto Soccorso pediatrico dopo il possibile contatto o l’ingestione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Pronto soccorso pediatrico Accumulo di aria sotto la cute (enfisema sottocutaneo)
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Temi più discussi: Il pronto soccorso pediatrico più accogliente e a misura di piccoli pazienti; Ospedale Versilia: il Pronto soccorso pediatrico sempre più a misura di bambino grazie alla solidarietà del territorio; Cosenza: aggressione al Pronto soccorso pediatrico, dottoressa assalita dai familiari di alcuni bambini; Aggressione al Pronto soccorso pediatrico di Cosenza.
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