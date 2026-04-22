Civiltà Parmigiana | Quattro anni dopo il nodo nidi resta irrisolto

Il gruppo civico Civiltà Parmigiana ha commentato nuovamente le dichiarazioni dell’amministrazione, affermando che la versione fornita sulla questione dei nidi non corrisponde ai fatti. Quattro anni dopo, il problema rimane irrisolto e la questione continua a essere al centro di discussioni pubbliche. La discussione riguarda un nodo irrisolto legato alla gestione dei nidi, che secondo il gruppo politico rimane aperto da diverso tempo.

"Ancora una volta - sottolinea il gruppo consiliare Civiltà Parmigiana - l’Amministrazione racconta una realtà che è diversa dai fatti. È sufficiente analizzare i dati delle graduatorie degli asili nido per rendersi conto che la riduzione delle liste d’attesa non è poi così rilevante. Tenendo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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