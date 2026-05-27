Bambina di 11 anni in bici investita e uccisa da un' auto ad Aprilia

Una bambina di 11 anni è stata investita e morta da un'auto mentre pedalava da sola su una strada considerata pericolosa ad Aprilia. La strada è già stata teatro di incidenti mortali in passato. L’incidente è avvenuto in un tratto in cui più veicoli passano, e la bambina è stata colpita mentre si trovava in bicicletta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Da sola, in bicicletta, su una strada pericolosa, già teatro di incidenti mortali. È la tragica situazione in cui si è venuta a trovare una bambina di 11 anni investita e uccisa nel pomeriggio da un'auto in via del Genio Civile ad Aprilia, centro della provincia di Latina non distante dall'hinterland della Capitale. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 ma nel tardo pomeriggio la ragazzina, secondo quanto si è appreso, non era stata ancora identificata. L'ipotesi di chi indaga è che si possa trattare di una bambina proveniente da alcuni insediamenti nomadi, presenti nella zona. Ma ancora nulla è certo. La dinamica dell'incidente in via del Genio Civile Di sicuro c'è che era sola su una strada dove spesso si corre e che collega altre due arterie 'killer' come la Pontina e la Nettunense. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Bambina di 11 anni in bici investita e uccisa da un'auto

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