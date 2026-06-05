Balzo del Dow Jones | i mercati scommettono sul successo della pace

Da ilgiornale.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella seconda parte della giornata a Wall Street, il Dow Jones ha registrato un forte aumento, arrivando a toccare un nuovo massimo storico. La chiusura è stata con un progresso dell’1,73%, portando l’indice a circa 51.000 punti. Questa impennata è stata accompagnata da un movimento deciso degli altri principali indicatori di mercato, che hanno mostrato ottimismo nelle negoziazioni.

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Scoppia la pace tra Russia e Ucraina? Il mercato sembra crederci a giudicare da come si sono mossi gli indici a Wall Street nella seconda parte della seduta con il Dow Jones che ha messo improvvisamente il turbo battendo un nuovo record per poi chiudere in rialzo dell'1,73% fino a 51.561,93 punti. Più prudente l'andamento del Nasdaq che ha archiviato la giornata poco sotto la parità (-0,09%) rallentato dal sell-off nel settore dei semiconduttori. Gli acquisti sono scattati quando è stata resa nota la lettera aperta indirizzata al Cremlino da Volodymyr Zelensky in cui il leader ucraino avanza la proposta di un faccia a faccia con Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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