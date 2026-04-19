Negli ultimi tempi si è assistito a un incremento delle preoccupazioni riguardo ai prezzi del petrolio, spesso accompagnate da allarmi sul possibile prolungarsi di una crisi. Tuttavia, i mercati finanziari mostrano segnali di stabilità e scommettono su una possibile fine del periodo di difficoltà. Tra gli esperti di riferimento si distingue un analista di fama internazionale, noto per le sue valutazioni accurate sulle materie prime.

Javier Blas è forse il più importante analista al mondo quando si parla di materie prime come il petrolio. E si fa domande precise. Ma quanto costa davvero il petrolio? E quanto è cambiato il prezzo negli anni? La domanda non è oziosa. Con gli smartphone puoi controllarne il prezzo. I social ti tengono al corrente di ogni minima variazione. Le oscillazioni, soprattutto in momenti di forte volatilità come questo, ti vengono segnalate. I commentatori leggono l’evoluzione (o l’involuzione) della crisi partendo dal prezzo del greggio. Se questo scende, bel tempo. Se invece sale, burrasca. La verità è che forse diamo troppa importanza a questi numeri e finiamo per perdere di vista l’essenziale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Basta con l'allarmismo sul prezzo del petrolio: i mercati scommettono sulla fine della crisi

Notizie correlate

Borse rimbalzano e prezzo petrolio si stabilizza, i Mercati scommettono su guerra breveLe Borse rimbalzano, si allenta la pressione sui Titoli di Stato, il prezzo del petrolio si stabilizza mentre cresce l'ottimismo degli investitori...

Prezzo del petrolio sulle montagne russe, mercati con fiato sospeso: gli scenariPetrolio sulle montagne russe con il conflitto Usa-Iran che lascia i mercati col fiato sospeso.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Fisc: don De Luca (Nuova Stagione), sui Campi Flegrei non basta commuovere, bisogna spiegare; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 aprile: la rassegna stampa; Allarme carburante aerei per l’estate: In Europa il cherosene basterà per 6 settimane; L’allarme di Descalzi per rilanciare il gas russo in Ue. Ma le alternative ci sono.

#Roma, c’è reazione ma non basta x.com

E' domenica, prepariamo la pasta fresca, basta poco! PASTA FRESCA ALL'UOVO, semplice prepararla! Scegliete voi il formato che vi piace di più. Ricette e consigli qui https://blog.giallozafferano.it/annaelasuacucina/ricetta-pasta-fresca-alluovo/ - facebook.com facebook