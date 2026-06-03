Wall Street | Dow Jones scende per i rischi USA-Iran e l’incertezza

Il Dow Jones ha chiuso in calo, influenzato dai timori legati ai rischi tra USA e Iran e dall’incertezza economica. Le azioni del settore tecnologico sono salite, compensando il calo dei titoli industriali. Si attende il rapporto sull’occupazione di venerdì, che potrebbe muovere ulteriormente il mercato. La volatilità rimane alta, con gli investitori che monitorano attentamente le tensioni internazionali e i dati economici.

Come influenzeranno i dati sull'occupazione di venerdì la direzione del Dow Jones?. Perché il settore tecnologico sta compensando il calo dei titoli industriali?. Quanto potrebbe accelerare l'inflazione in Italia a causa dello shock energetico?. Cosa sta guidando il boom delle vendite Tesla nella Gigafactory di Shanghai?.? In Breve Hang Seng cala dell'1,56% per calo entusiasmo settore intelligenza artificiale a Hong Kong. OCSE prevede inflazione Italia al 3% nel 2026 per shock energetico guerra Iran. Richieste mutui USA scendono del 2,5% a fine maggio nonostante tassi in discesa. Vendite Tesla Shanghai crescono del 39,4% a maggio in ripresa veicoli elettrici Cina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Wall Street in crescita, petrolio scende sotto 100 dollari

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