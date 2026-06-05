Balneazione Puglia sempre prima in Italia | eccellente il 99,9 per cento delle acque

Notizia in breve

Per il sesto anno consecutivo, la regione Puglia si conferma al primo posto in Italia per la qualità delle acque di balneazione. Il 99,9 per cento delle aree monitorate è stato classificato come “eccellente”. I controlli sulle acque sono stati effettuati regolarmente e i risultati sono stati pubblicati ufficialmente. La percentuale si riferisce alle acque di balneazione che rispettano gli standard previsti dalla normativa vigente.