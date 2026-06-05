Balneazione Puglia sempre prima in Italia | eccellente il 99,9 per cento delle acque
Per il sesto anno consecutivo, la regione Puglia si conferma al primo posto in Italia per la qualità delle acque di balneazione. Il 99,9 per cento delle aree monitorate è stato classificato come “eccellente”. I controlli sulle acque sono stati effettuati regolarmente e i risultati sono stati pubblicati ufficialmente. La percentuale si riferisce alle acque di balneazione che rispettano gli standard previsti dalla normativa vigente.
LECCE – Il mare pugliese resta in cima alla classifica nazionale: per il sesto anno consecutivo la Puglia è prima in Italia per qualità delle acque di balneazione, con il 99,9 per cento dei tratti classificato in classe “eccellente”. Alle sue spalle, secondo i dati del Sistema nazionale per la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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Puglia prima in Italia per il mare più pulito per il 6° anno consecutivo
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