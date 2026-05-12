Il mare pugliese promosso a pieni voti | eccellente il 99,9% dell' acqua di balneazione

Nella stagione balneare 2026, le acque di balneazione lungo le coste pugliesi sono state valutate eccellenti nel 99,9% dei casi. La relazione ufficiale sulla qualità delle acque indica che quasi tutte le aree monitorate rispettano gli standard stabiliti. Questi dati confermano una buona condizione delle acque di balneazione nella regione, senza segnalazioni di criticità o restrizioni durante il periodo estivo.

La stagione balneare 2026 in Puglia si conferma all’insegna dell’eccellenza delle acque di balneazione.Lungo i 1000 km circa di costa pugliese la Regione Puglia ha individuato, come previsto dalla normativa di riferimento, ben 676 “acque” (tratti) destinate alla balneazione, che corrispondono ad.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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