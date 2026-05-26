Elezioni Santa Marinella 2026 | qui l'affluenza più alta del Lazio ma è ballottaggio Gasparri &#8211; Manuelli

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Santa Marinella, alle elezioni del 2026, l’affluenza alle urne è stata superiore a quella di tutte le altre città del Lazio. Nonostante il calo generale, qui si è registrato un’affluenza significativa, con il voto che si svolge dopo dieci anni di amministrazione Tidei, che non si è ricandidato. La consultazione si conclude con un ballottaggio tra Gasparri e Manuelli.

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L'affluenza è in calo ovunque, ma non a Santa Marinella dove si vota dopo 10 anni di amministrazione Tidei, non ricandidato. Sarà ballottaggio Gasparri - Manuelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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