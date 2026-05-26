Notizia in breve

A Santa Marinella, alle elezioni del 2026, l’affluenza alle urne è stata superiore a quella di tutte le altre città del Lazio. Nonostante il calo generale, qui si è registrato un’affluenza significativa, con il voto che si svolge dopo dieci anni di amministrazione Tidei, che non si è ricandidato. La consultazione si conclude con un ballottaggio tra Gasparri e Manuelli.