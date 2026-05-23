Domani e lunedì si svolgono le elezioni comunali in 894 Comuni italiani. Tra questi, ci sono 121 municipi e 16 candidati sindaco in due città tra Venezia e Salerno. Le votazioni si svolgono domenica 24 e lunedì 25 maggio. Le urne resteranno aperte in tutta Italia per l’intera giornata. Nessuna modifica agli orari di apertura o chiusura è stata comunicata. La tornata elettorale riguarda amministrazioni comunali di diverse dimensioni e localizzazioni.

In Italia sono 894 i Comuni chiamati al voto nel turno elettorale in programma domani, domenica 24 maggio, e lunedì 25 maggio. Di questi, 121 sono Comuni superiori a 15mila abitanti (di cui 18 capoluoghi) e 773 i Comuni pari o inferiori a 15mila abitanti. Occhi puntati, tra le grandi città al voto, su Venezia per il dopo Brugnaro e Salerno, dove torna Vincenzo De Luca. I candidati a Venezia. A Venezia sono otto gli aspiranti sindaco. A contendersi la fascia tricolore sono: Simone Venturini, candidato per il centrodestra, con una coalizione formata dai principali partiti di centrodestra e da una lista civica. Andrea Martella, attualmente senatore del Pd, candidato del centrosinistra, sostenuto dal campo largo (Pd-M5s-Avs) e ItaliaViva, Psi, +Europa, Radicali, Rifondazione Comunista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Elezioni comunali 2026, alle urne 121 Comuni. Tra Venezia e Salerno 16 candidati sindaco: dove e quando si vota

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