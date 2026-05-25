I cittadini di Lecco sono andati alle urne domenica 24 maggio dalle 7 alle 15 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 13 per eleggere il nuovo sindaco. I candidati in corsa sono Mauro Gattinoni, Filippo Boscagli, Mauro Fumagalli, Francesca Losi e Giovanni Colombo. I risultati delle votazioni sono ancora da ufficializzare, ma le urne si sono chiuse ieri pomeriggio e questa mattina sono iniziati i conteggi.

Lecco, 25 maggio 2026 – Chi sarà il nuovo sindaco di Lecco? Domenica 24 (dalle 7 alle 15) e lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 13), i cittadini si sono recati alle urne per sceglierlo. Ma in tutta la provincia si eleggono sindaci e si rinnovano i consigli comunali anche in altri 6 Comuni. In corsa per la fascia tricolore ci sono cinque sfidanti: il primo cittadino uscente di centrosinistra, un candidato del centrodestra quasi unito, due transfughi di quella che era la Lega della prima ora e un civico. Mentre gli aspiranti consiglieri in lizza per uno dei 42 posti disponibili sui banchi dell’assise di Palazzo Bovara – 25 di maggioranza, 17 di minoranza - sono 338 di 11 liste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni comunali 2026 a Lecco, chi vincerà tra Mauro Gattinoni, Filippo Boscagli, Mauro Fumagalli, Francesca Losi e Giovanni Colombo? I risultati

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