Ballottaggio a Chieti Carbone | Rifiutato un assessorato non sono in vendita

Da chietitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il ballottaggio a Chieti, un candidato ha dichiarato di aver rifiutato un incarico di assessore. Ha spiegato di aver preso questa decisione perché non poteva accettare un ruolo che avrebbe escluso le quattro liste che avevano sostenuto il suo progetto. La scelta è stata comunicata pubblicamente, sottolineando di non essere in vendita e di aver preferito mantenere il sostegno delle forze che avevano creduto nella sua candidatura.

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«Ho detto no a una proposta di assessorato perché non potevo accettare un incarico personale lasciando fuori le quattro liste che hanno sostenuto il nostro progetto». Così Alessandro Carbone, candidato sindaco al primo turno delle elezioni comunali di Chieti e leader della coalizione civica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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