Ballottaggio a Chieti Carbone | Rifiutato un assessorato non sono in vendita

Notizia in breve

Durante il ballottaggio a Chieti, un candidato ha dichiarato di aver rifiutato un incarico di assessore. Ha spiegato di aver preso questa decisione perché non poteva accettare un ruolo che avrebbe escluso le quattro liste che avevano sostenuto il suo progetto. La scelta è stata comunicata pubblicamente, sottolineando di non essere in vendita e di aver preferito mantenere il sostegno delle forze che avevano creduto nella sua candidatura.