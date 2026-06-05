Ballottaggio a Chieti Carbone | Rifiutato un assessorato non sono in vendita
Durante il ballottaggio a Chieti, un candidato ha dichiarato di aver rifiutato un incarico di assessore. Ha spiegato di aver preso questa decisione perché non poteva accettare un ruolo che avrebbe escluso le quattro liste che avevano sostenuto il suo progetto. La scelta è stata comunicata pubblicamente, sottolineando di non essere in vendita e di aver preferito mantenere il sostegno delle forze che avevano creduto nella sua candidatura.
«Ho detto no a una proposta di assessorato perché non potevo accettare un incarico personale lasciando fuori le quattro liste che hanno sostenuto il nostro progetto». Così Alessandro Carbone, candidato sindaco al primo turno delle elezioni comunali di Chieti e leader della coalizione civica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Tittarelli a pranzo con Sigona. Nel menù pure un assessorato. Accordo fatto per il ballottaggio
Case in vendita in Abruzzo: i prezzi sono stabili, in calo a Chieti, che è anche la provincia meno caraNel primo trimestre del 2026, i prezzi delle case in Abruzzo sono rimasti invariati rispetto ai mesi precedenti, secondo i dati disponibili.
Temi più discussi: Il centrodestra si ricompatta per il ballottaggio: apparentamento Sicari-Colantonio, si unisce anche Carbone; Ballottaggio a Chieti: il centrodestra di ricompatta, Colantonio e Carbone con Sicari; Chieti al ballottaggio: Alessandro Carbone sosterrà Sicari contro Legnini; Chieti si prepara al ballottaggio con l'incognita apparentamenti.
Comunali: Chieti, Legnini avanti di 20 punti, ma il centrodestra si ricompatta. Conte lancia l'ex commissario. Al ballottaggio Sicari con Colantuono e Carbone #ANSA facebook
Ed ecco il nostro sesto consigliere comunale eletto già al primo turno in queste elezioni amministrative. Alessandro Carbone - dirigente nazionale del @Partito_Libdem - che era candidato sindaco a Chieti e, ottenendo il 4,76%, si è assicurato l’ingresso in Co x.com
Comunali: la sfida dei ballottaggi, sei capoluoghi alle urne. I candidati alla prova delle alleanzeRestano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15mila abitanti. Al voto i cittadini di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani ... repubblica.it
Chieti al ballottaggio. Ad Avezzano trionfa Di Pangrazio e crolla il Pd. Tutti i sindaci elettiSarà ballottaggio a Chieti. Giovanni Legnini chiude nettamente in testa sfiorando il successo immediato con il 47,2% dei voti quando manca una sola sezione allo scrutinio definitivo ... laquilablog.it