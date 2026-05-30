Gianluca Tittarelli e un assessore hanno pranzato insieme al ristorante Rosa. Durante il pasto, sono stati discussi anche temi relativi alle elezioni, con un accordo raggiunto per il ballottaggio. La riunione si è svolta a porte chiuse e non sono stati forniti dettagli sulle decisioni prese o sui contenuti specifici del confronto. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa riguardo ai risultati della riunione.

Il pranzo di lavoro, al ristorante Rosa, a cui ieri hanno partecipato Gianluca Tittarelli, candidato sindaco di Macerata del centrosinistra, Marco Sigona, candidato sindaco di Officina delle Idee, insieme a Paolo Micozzi e Stefano Gregori, e Angelo Sciapichetti, segretario provinciale del Partito democratico, è stato positivo. L’intesa politica c’è anche se, prima di ufficializzarla, si vuole attendere i necessari "passaggi" all’interno della coalizione. In vista del ballottaggio, Tittarelli sembra seguire una precisa direttrice: ampliare il perimetro di riferimento oltre le forze politiche che la compongono, mantenendo salda – però – l’unità sulla base della quale questa è nata e si è sviluppata, fattore da cui non si può e non si vuole prescindere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tittarelli a pranzo con Sigona. Nel menù pure un assessorato. Accordo fatto per il ballottaggio

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