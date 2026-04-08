Case in vendita in Abruzzo | i prezzi sono stabili in calo a Chieti che è anche la provincia meno cara

Nel primo trimestre del 2026, i prezzi delle case in Abruzzo sono rimasti invariati rispetto ai mesi precedenti, secondo i dati disponibili. Tuttavia, le variazioni si riscontrano tra le diverse province della regione, con alcune che registrano un leggero calo dei valori. Tra queste, una provincia si distingue come la meno costosa, mentre altre mantengono prezzi più stabili. La situazione immobiliare regionale mostra quindi differenze significative tra le aree.

Le case in Abruzzo segnano, nel primo trimestre del 2026, prezzi stabili. La situazione però non è uguale in tutte le province. Secondo il report elaborato dall’ufficio studi di Idealista, portale immobiliare, il prezzo medio nella regione si attesta a 1.192 euro al metro quadro, un livello. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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