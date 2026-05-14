Elly Schlein ad Arezzo a sostegno dell’alleanza di centrosinistra e civica per Vincenzo Ceccarelli sindaco

Il 14 maggio 2026, la segretaria del Partito Democratico sarà presente ad Arezzo per sostenere l’alleanza di centrosinistra e civica che ha scelto Vincenzo Ceccarelli come candidato sindaco. La visita si svolge in occasione delle prossime elezioni comunali e coinvolge anche rappresentanti di altri partiti e movimenti che appoggiano il candidato. La partecipazione si inserisce nel programma di rafforzamento dell’alleanza in vista del voto. La presenza di Schlein si svolge in un momento di attività politica locale.

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Arezzo, 14 maggio 2026 – La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sarà ad Arezzo a sostegno dell’alleanza di centrosinistra e civica che sostiene la candidatura di Vincenzo Ceccarelli a sindaco. Una coalizione ampia che, seguendo il modello già sperimentato con successo alle elezioni regionali toscane, unisce le forze dell’alleanza progressista e le realtà civiche con l’obiettivo di costruire un’alternativa per la città. L’appuntamento è previsto per le 15.30 in Piazza Zucchi, nel quartiere di Saione, luogo simbolico della città e intitolato a uno dei fondatori della Uno-a-erre, storica realtà del distretto orafo aretino. L’incontro rappresenterà un momento di confronto con i cittadini e con gli organi di informazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elly Schlein ad Arezzo a sostegno dell’alleanza di centrosinistra e civica per Vincenzo Ceccarelli sindaco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arezzo, elezioni comunali: Vincenzo Ceccarelli candidato sindaco del centrosinistraAREZZO – Vincenzo Ceccarelli è il candidato sindaco per il Comune di Arezzo della coalizione di centro sinistra. Alleanza Progressista “Arezzo Partecipa” al lavoro con Vincenzo CeccarelliArezzo, 4 marzo 2026 – Alleanza Progressista “Arezzo Partecipa” al lavoro con Vincenzo Ceccarelli: avviato il percorso verso la presentazione... Temi più discussi: Arezzo vede arrivare Elly. Il 15 Schlein al comizio Pd. Da Roma ecco Borgonzoni; Elly Schlein: Vedrò Carney e Obama. Una rete mondiale per fermare le destre; Elly Schlein in Toscana per sostenere i candidati del Csx; Schlein, due passi elettorali a Saione. Centrodestra con Pichetto e Bignami. Arezzo vede arrivare Elly. Il 15 Schlein al comizio Pd. Da Roma ecco BorgonzoniLa segretaria nazionale dem il prossimo venerdì trainerà la corsa di Ceccarelli. Domani è il turno della sottosegretaria leghista alla Cultura: la tabella di marcia. lanazione.it Schlein a Coiano. La segretaria dem sabato al circoloIeri sera, dopo aver annunciato di non partecipare al confronto con gli altri candidati sindaci al teatro Il Garibaldi, ha partecipato ad una cena elettorale proprio alla casa del poplo di Coiano. lanazione.it