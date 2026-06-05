A Lecco, il confronto tra il sindaco uscente e il candidato della coalizione opposta si decide al secondo turno. In Lombardia, sono ancora da assegnare 41 Comuni sopra i 15mila abitanti, tra cui sei capoluoghi, dopo le vittorie al primo turno. Le elezioni amministrative del 2026 proseguono con queste sfide rimanenti, mentre i cittadini si preparano a votare nuovamente per definire i nuovi sindaci.

Milano, 5 giugno 2026 – Tutto pronto per il secondo round delle elezioni amministrative 2026. Al netto delle vittorie al primo turno, infatti, restano da assegnare ancora 41 Comuni sopra i 15mila abitanti, sei dei quali sono capoluoghi. In Lombardia i Comuni al ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno sono sei: Lecco (unico capoluogo ancora in bilico), Legnano (Milano), Vigevano e Mortara (Pavia), Somma Lombardo (Varese) e Viadana (Mantova). Lecco. L'unico capoluogo di provincia al voto per il secondo turno è Lecco. Sulle rive del Lario si sfideranno il sindaco uscente del centrosinistra, Mauro Gattinoni, e lo sfidante del centrodestra Filippo Boscagli, ex capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ballottaggi 2026, le 6 sfide in Lombardia: a Lecco duello Gattinoni-Boscagli

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