Rilasciata la prima immagine di Matilda De Angelis sul set di Balcanica, esordio alla regia di Nicola Sorcinelli, che la vede protagonista insieme a Babak Karimi, Ivar Wafaei e Giovanni Toscano. Vediamo insieme le prime indiscrezioni della nuova pellicola drammatica. Il film racconta la storia di una giovane dottoressa e di un padre e figlio in fuga dall’Afghanistan, dove la musica è stata proibita, le cui vite si intrecciano in un viaggio segnato da confini invisibili, scelte morali e desiderio di riscatto. Matilda De Angelis, come sta facendo da dirsi anni, si lancia in una nuova sfida. L’attrice interpreterà un ruolo drammatico come quello in ‘La Vita Da Grandi’, o ‘Il sospetto’- Ricordiamo che la De Angelis ha vinto poche settimane fa il David di Donatello come migliore attrice non protagonista nel film ‘Fuori’ di Mario Martone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Balcanica’: la prima immagine del film con Matilda De Angelis

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