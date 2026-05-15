Matilda De Angelis ha annunciato la fine della relazione con l'ex fidanzato e ha cominciato una nuova storia sentimentale con un altro attore, conosciuto come Enrico Borello. La relazione tra i due colleghi è stata resa nota attraverso alcune foto pubblicate sui social, dove si vedevano insieme in momenti privati. La coppia è stata avvistata in diverse occasioni pubbliche, confermando così il loro legame. La notizia ha fatto rapidamente il giro del settore, attirando l’attenzione di fan e media.

? Punti chiave Chi è l'attore che ha rubato il cuore di Matilda?. Come è stata scoperta la nuova coppia tra i due colleghi?. Perché la fine della convivenza con De Santis è così improvvisa?. Cosa cambierà nella vita privata dell'attrice dopo questo nuovo legame?.? In Breve Relazione con Alessandro De Santis iniziata nel 2022 a Milano.. Enrico Borello classe 1993 diplomato presso scuola Gian Maria Volonté.. Attore Borello ha recitato in film Lovely Boy e 40 Secondi.. Fine convivenza milanese con il musicista dei Santi Francesi.. Matilda De Angelis ha interrotto la sua consueta riservatezza con una conferma arrivata stamattina dalle pagine di un settimanale, rivelando la fine del legame affettivo con Alessandro De Santis. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matilda De Angelis: addio a De Santis e nuova storia con Enrico Borello

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