L’attrice è stata fotografata mentre si trovava in un parco insieme a un attore romano, con cui ha condiviso un momento di intesa. Le immagini mostrano un bacio tra i due, mentre si trovavano all’aperto. La presenza di queste fotografie coincide con la fine della relazione tra l’attrice e il suo precedente partner, un imprenditore. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte. La vicenda è stata riportata dai media nelle ultime ore.

Prima di queste foto, il nome di Matilda De Angelis era legato a quello del cantante Alessandro de De Santis. Intervistata da Grazia, aveva svelato come era nato il loro amore: «Vorrei poter raccontare la storia romantica di noi due che ci vediamo per la prima volta a un concerto, ma la verità è che avevo sentito alcune sue canzoni già due, tre anni fa e che ci siamo conosciuti su Instagram, dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda. La nostra è una storia romantica al di là di come è iniziata perché romantici lo eravamo noi». L'attrice ammette che Alessandro ha catturato la sua attenzione anche per le sue doti da artista: «Ha, forse, la voce più bella che abbia mai sentito in vita mia». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matilda De Angelis, bacio al parco con l'attore Enrico Borello: è finita la storia con Alessandro De Santis

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Matilda De Angelis Nuovo Amore con Enrico Borello

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