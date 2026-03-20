LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | Zarco svetta nelle pre-qualifiche Marc Marquez in scia Bagnaia in top-10 Bezzecchi fuori dalla Q2

Durante le pre-qualifiche del GP Brasile 2026 di MotoGP, Zarco ha ottenuto il miglior tempo, con Marc Marquez che si è posizionato subito dietro di lui. Bagnaia è riuscito a entrare nella top-10, mentre Bezzecchi si è fermato fuori dalla Q2. La pioggia ha costretto tutti i piloti a rientrare ai box, interrompendo temporaneamente le sessioni di prova.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.33 La pioggia ha suggerito a tutti di entrare ai box. 20.31 Condizioni di pista molto difficili, la pioggia che è arrivata ora potrebbe aver sancito la conclusione della lotta per la qualificazione alla Q1 e alla Q2. 20.29 Piove in corsia box, Bezzecchi fatica a guidare per una moto molto nervosa. Attenzione che Bagnaia è ai margini della top-10 in nona piazza, visto l’arrivo di Alex Marquez 6° a 0?538. 20.28 Super Razgatlioglu che in queste condizioni si porta in terza posizione a 0?308. Bezzecchi gira in 1’24” mezzo, i problemi rimangono. 20.28 Bezzecchi continua a girare lentamente ed 20° a 2?043 dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Zarco svetta nelle pre-qualifiche, Marc Marquez in scia. Bagnaia in top-10, Bezzecchi fuori dalla Q2 Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Zarco velocissimo nelle pre-qualifiche, Marc Marquez e Bagnaia in scia. Bezzecchi fatica Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi e Aprilia show nelle qualifiche! Marc Marquez in terza fila, Bagnaia arretrato Tutti gli aggiornamenti su Marc Marquez Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida le Ducati, incognita maltempo; MotoGP Brasile, gli orari TV del secondo GP stagionale; MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; Chi trionferà in Brasile? I piloti che hanno vinto la 1^ gara su un nuovo circuito. LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Zarco velocissimo nelle pre-qualifiche, Marc Marquez e Bagnaia in scia. Bezzecchi faticaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.17 Bezzecchi si migliora, ma è a 2043 in 19ma posizione. 20.15 Bezzecchi che non riesce a schiodarsi dalle ... oasport.it MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Brasile 2026: Bezzecchi davanti a Marquez, Bagnaia studiaPedro Acosta ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Brasile, seconda tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di ... oasport.it 26 minuti al termine delle FP1: due Ducati in vetta Bagnaia a un millesimo da Marc Marquez FP1 LIVE tiny.cc/Bra_FP1_Fb #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #BrazilianGP x.com MARC MARQUEZ: “GOIANIA SIMILE A BARCELLONA, PISTA NON ADATTA AL MIO STILE DI GUIDA PER LE CURVE A DESTRA” “Una volta ero uno specialista sui nuovi tracciati. Tipo a Portimão e in Indonesia, non è andata così. Tra i 20/25 anni mi sono a - facebook.com facebook