Gli Azzurrini hanno vinto in Lussemburgo grazie alle prestazioni di Donnarumma e Esposito. Il portiere ha parato diversi tiri, mentre l’attaccante ha segnato un gol decisivo. La partita si è conclusa con una vittoria importante per la squadra. Non sono stati rivelati dettagli sulle ripercussioni di questo risultato in vista del prossimo mondiale.

Chi sono i talenti che hanno guidato la vittoria in Lussemburgo?. Come influirà questo risultato sulle sorti del prossimo mondiale?. Perché i club bloccano la crescita dei giovani con cifre milionarie?. Quali criticità hanno evidenziato gli osservatori sulla gestione di Baldini?.? In Breve Pisilli colpisce il palo durante la ripresa nel match contro il Lussemburgo.. Koleosho emerge come profilo tecnico interessante durante la serata di Lussemburgo.. Palestra e Leoni evidenziano costi di mercato tra 40 e 54 milioni.. La prossima sfida ufficiale della Nazionale giovanissima sarà contro la Grecia.. L’azzurro di Baldini brilla nella notte umida di Lussemburgo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Azzurrini vincono in Lussemburgo: brillano Donnarumma e Esposito

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