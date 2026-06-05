azzurra il sogno promozione parte dalla spezia

La Spezia, piscina comunale "2 Giugno", ore 15,30 del 13 giugno. Ecco dove e quando partirà il cammino playoff dell’Azzurra, che affronterà in trasferta la gara d’andata dei playoff di Serie C contro la Venere Azzurra seconda classificata nel girone ligure-lombardo. Gli uomini di coach Daniele Santini si sono qualificati agli spareggi da primi della classe: hanno vinto il girone 4 totalizzando 49 punti, grazie alle sedici vittorie ed al pareggio che hanno fatto registrare lungo il percorso (con una sola sconfitta stagionale contro la Libertas Rari Nantes Perugia). Il sodalizio pratese parte forse in leggero vantaggio, ma in queste sfide e la componente motivazionale ed agonistica a fare la differenza ed i liguri hanno mancato il primo posto solo a causa dello stop all’ultimo turno di "regular season" contro Lodi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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