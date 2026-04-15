Volley per le Leonesse il sogno si avvicina | l' Olimpia Teodora a un passo dalla promozione

Nella 22ª giornata, l’Olimpia Teodora ha battuto Scandicci consolidando la sua posizione in classifica e avvicinandosi alla promozione in Serie A3. La squadra ha dominato l’incontro senza problemi, ottenendo un risultato che la avvicina al traguardo desiderato. La vittoria permette alle Leonesse di mantenere saldo il passo in campionato, con l’obiettivo di raggiungere la massima categoria regionale.

Senza patemi l’Olimpia Teodora fa sua l’intera posta nel match della 22esima giornata contro Scandicci e si avvicina sempre più alla promozione in Serie A3. Troppa la differenza tra una squadra prima in classifica da inizio campionato e una squadra giovane e di prospettiva, ma che paga.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Volley, l’Olimpia Teodora sfiora l'impresa in Coppa Italia: secondo posto con il sorriso per le LeonesseSi ferma in finale il sogno dell’Olimpia Teodora di conquistare la Coppa Italia di Serie B1. Volley, l'Olimpia Teodora vince a Riccione e sente profumo di promozioneL’Olimpia Teodora supera con una vittoria di 3-0 anche l’ostacolo Riccione, nel 21esimo turno di un campionato che vede Ravenna sempre più vicina... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Volley, l’Olimpia Teodora sfiora l'impresa in Coppa Italia: secondo posto con il sorriso per le Leonesse; Volley: Olimpia Teodora a un passo dalla promozione in A3; Olimpia Teodora vince ancora e vede la Serie A3: promozione possibile nel big match con Campagnola; Angelini Cesena vs Valdarninsieme: Risultato in Diretta Streaming Serie B1 Femminile > Girone D 2023-2024. Volley, l’Olimpia Teodora sfiora l'impresa in Coppa Italia: secondo posto con il sorriso per le LeonesseLe ravennati si arrendono in finale contro Banca Annia Aduna Padova al termine di due giorni di torneo in città ... today.it Volley: Olimpia Teodora a un passo dalla promozione in A3Senza patemi l’Olimpia Teodora fa sua l’intera posta nel match della 22esima giornata contro Scandicci e si avvicina sempre più alla promozione in Serie A3. Troppa la differenza tra una squadra prima ... ravennawebtv.it L’Olimpia Teodora Ravenna vince senza difficoltà contro Scandicci nella 22ª giornata e si avvicina alla promozione in Serie A3. Il divario tra la capolista e la giovane squadra toscana è apparso netto. - facebook.com facebook