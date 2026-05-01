Venezia si prepara a giocare contro lo Spezia il 1 maggio, con l’obiettivo di ottenere la promozione matematica in Serie A. La squadra ha un vantaggio di tre punti sulla seconda in classifica, il che significa che può conquistare il salto di categoria anche in caso di pareggio. La partita rappresenta un momento decisivo per i veneti, che cercano di raggiungere la loro prima promozione in massima serie dopo diverse stagioni.

? Cosa sapere Venezia sfida lo Spezia oggi 1 maggio per la promozione matematica in Serie A.. Il vantaggio di tre punti permette il salto di categoria anche senza vittoria.. Venezia punta alla promozione matematica in Serie A questo pomeriggio, venerdì 1 maggio, con il fischio d’inizio della sfida contro lo Spezia fissato per le ore 15. Il clima che si respira tra le calli e nelle piazze lagunari è carico di una tensione elettrica, alimentata dal sogno di tornare nel massimo campionato dopo aver trascorso un solo anno nel purgatorio della categoria cadetta. La squadra guidata da Stroppa si trova a soli tre punti dal raggiungimento dell’obiettivo, una distanza che rende ogni movimento sul campo decisivo per il destino del club.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia a un passo dalla Serie A: il sogno della promozione è oggi

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