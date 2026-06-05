Axa sequestrato per la seconda volta il cantiere del The Corner

Notizia in breve

Il cantiere di “The Corner” tra via Eschilo e via Aristofane nel quartiere Axa a Roma sud è stato nuovamente sequestrato. Si tratta del secondo intervento di questo tipo nello stesso sito. La zona si trova all’interno del Consorzio Axa. I sigilli sono stati apposti dalle autorità competenti. Non sono stati forniti dettagli sui motivi del sequestro né su eventuali conseguenze per i lavori in corso.