Axa sequestrato per la seconda volta il cantiere del The Corner
Il cantiere di “The Corner” tra via Eschilo e via Aristofane nel quartiere Axa a Roma sud è stato nuovamente sequestrato. Si tratta del secondo intervento di questo tipo nello stesso sito. La zona si trova all’interno del Consorzio Axa. I sigilli sono stati apposti dalle autorità competenti. Non sono stati forniti dettagli sui motivi del sequestro né su eventuali conseguenze per i lavori in corso.
Ci risiamo, nuovi sigilli al cantiere “The Corner” tra via Eschilo e via Aristofane a Roma sud. Siamo all'interno del prestigioso Consorzio Axa. Sequestrato il The CornerIl cartello, affisso dal X Gruppo Ostia della polizia locale di Roma Capitale il 28 maggio, è comparso sul cantiere. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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