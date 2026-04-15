Inquinamento del Fiume Sarno sequestrato cantiere nautico nel Napoletano

Da anteprima24.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cantiere nautico nel Napoletano è stato sottoposto a sequestro a causa di un inquinamento rilevato nel fiume Sarno. Le autorità hanno eseguito i controlli e hanno disposto il fermo delle attività dell’impianto, che risultava responsabile di scarichi non conformi alle norme ambientali. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di vigilanza sul rispetto delle leggi ambientali nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sequestrato un cantiere nautico per inquinamento del fiume Sarno. È accaduto a Torre Annunziata dove i carabinieri del gruppo per la tutela ambientale di Napoli e del comando provinciale di Napoli, nell’ambito delle attività finalizzate all’accertamento e alla rimozione delle cause di inquinamento del corso d’acqua denominate “Rinascita Sarno”, coordinate insieme alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno proceduto al sequestro di “Nautica Amitrano”, specializzata nel rimessaggio e nel ripristino di imbarcazioni.  I reati contestati sono scarico abusivo di reflui industriali, assenza di autorizzazione all’emissione in atmosfera e gestione di rifiuti non autorizzata.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Video CC: Inquinamento del fiume Sarno, sequestrato un cantiere navale a Castellammare di Stabia

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