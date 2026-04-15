Inquinamento del Fiume Sarno sequestrato cantiere nautico nel Napoletano

Un cantiere nautico nel Napoletano è stato sottoposto a sequestro a causa di un inquinamento rilevato nel fiume Sarno. Le autorità hanno eseguito i controlli e hanno disposto il fermo delle attività dell’impianto, che risultava responsabile di scarichi non conformi alle norme ambientali. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di vigilanza sul rispetto delle leggi ambientali nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sequestrato un cantiere nautico per inquinamento del fiume Sarno. È accaduto a Torre Annunziata dove i carabinieri del gruppo per la tutela ambientale di Napoli e del comando provinciale di Napoli, nell’ambito delle attività finalizzate all’accertamento e alla rimozione delle cause di inquinamento del corso d’acqua denominate “Rinascita Sarno”, coordinate insieme alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno proceduto al sequestro di “Nautica Amitrano”, specializzata nel rimessaggio e nel ripristino di imbarcazioni. I reati contestati sono scarico abusivo di reflui industriali, assenza di autorizzazione all’emissione in atmosfera e gestione di rifiuti non autorizzata.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Inquinamento del Fiume Sarno, sequestrato cantiere nautico nel Napoletano Video CC: Inquinamento del fiume Sarno, sequestrato un cantiere navale a Castellammare di Stabia Notizie correlate Inquinamento del fiume Sarno, sequestrata un’azienda nel NapoletanoTempo di lettura: < 1 minutoInquinamento del fiume Sarno: sigilli ad un’azienda specializzata nella produzione di carni e altri prodotti di... Leggi anche: Fiume Sarno: sequestrato opificio di 240 metri quadrati per inquinamento. Azione contro l’illegalità. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Montoro, inquinamento fiume Sarno: un imprenditore denunciato; Inquinamento del fiume Sarno: denunciato imprenditore a Montoro; Scarico illecito di acque reflue, denunciato imprenditore; Salerno, chiusura sottopasso Via Santi Martiri: cambia percorso Busitalia. Torre Annunziata - Inquinamento fiume Sarno, altro cantiere nautico posto sotto sequestroRiscontrati i reati di scarico abusivo di reflui industriali, assenza di autorizzazione - emissioni in atmosfera e gestione di rifiuti non autorizzata. stabiachannel.it Inquinamento del Sarno, sequestrato un cantiere nautico a Torre AnnunziataLa battaglia per la bonifica del bacino idrografico più inquinato d'Europa segna un nuovo, decisivo punto a favore della legalità. Nell'ambito della vasta ... cronachedellacampania.it Sequestro nel cantiere nautico a Torre Annunziata Inquinamento del fiume Sarno, l'operazione della procura nelle imprese che non rispettano le normative ambientali. Approfondimenti al link nei commenti - facebook.com facebook