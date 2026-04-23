Inquinamento del fiume Sarno sequestrato cantiere navale abusivo

Un cantiere navale che operava senza autorizzazioni è stato sequestrato lungo il fiume Sarno a causa di un inquinamento ambientale. Le autorità hanno riscontrato che l’attività era svolta in modo illecito, causando danni alla qualità dell’acqua e all’ecosistema del corso d’acqua. I controlli sono stati effettuati nelle ultime ore, portando al fermo immediato delle operazioni e alla confisca delle attrezzature utilizzate.

Tempo di lettura: < 1 minuto Inquinamento del fiume Sarno: sequestrato cantiere navale risultato abusivo. È accaduto a Castellammare di Stabia e ad eseguire l’attività è stata la locale Capitaneria di porto: i reati per i quali si procede, da ciò che comunicato la Procura di Torre Annunziata, sono scarico di acque reflue in assenza del titolo autorizzativo, mancanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e deposito incontrollato di rifiuti. Stando a quanto accertato dai militari, l’attività di levigatura e verniciatura delle diverse imbarcazioni presenti si svolgeva in un’area in parte coperta da tettoie senza le necessarie autorizzazioni.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Inquinamento del fiume Sarno, sequestrato cantiere navale abusivo Notizie correlate Inquinamento del Fiume Sarno, sequestrato cantiere nautico nel NapoletanoTempo di lettura: < 1 minutoSequestrato un cantiere nautico per inquinamento del fiume Sarno. Solofra (AV): inquinamento fiume Sarno – I Carabinieri denunciano una persona per scarico abusivoSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Torre Annunziata: inquinamento del Fiume Sarno, sequestrato un cantiere nautico; Inquinamento del fiume Sarno, sequestrato cantiere nautico a Torre Annunziata; Fiume Sarno, ancora inquinamento in mare e sequestri: chiuso terzo cantiere navale; Solofra - Inquinamento fiume Sarno: rimuove i sigilli denunciato 46enne imprenditore. Fiume Sarno, ancora un cantiere navale che sversava veleni: scatta il sequestroAvendo accertato, quindi, che la predetta area veniva utilizzata in maniera abusiva dal cantiere navale, in assenza dei previsti titoli autorizzativi, i militari hanno proceduto al sequestro d'urgenza ... lostrillone.tv Solofra, inquinamento fiume Sarno: denunciato un imprenditoreNello specifico, i Carabinieri, eseguivano accertamenti presso un’azienda, sita nel polo conciario solofrano, sottoposta a sequestro preventivo nel corso ... napolivillage.com FIUMICINO ONLINE - Il Tevere continua a trascinare rifiuti verso il Mar Tirreno, trasformandosi in uno dei principali canali di inquinamento del litorale romano. Califano: “Servono interventi strutturali” ... Clicca qui https://www.fiumicino-online.it/articoli/politi - facebook.com facebook