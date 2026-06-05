avvolta in corsetto rosa abbinato a calze autoreggenti e stivali argentati la regina del pop ha presentato in anteprima alcuni brani del prossimo album

Notizia in breve

A Times Square, a New York, si è svolta una serata dedicata al Pride Month, con la partecipazione di una cantante di 67 anni. La artista ha indossato un corsetto rosa, calze autoreggenti e stivali argentati, presentando in anteprima alcuni brani del suo prossimo album. La performance ha trasformato la piazza in una vera e propria pista da ballo, con l’artista che si è esibita dal vivo.