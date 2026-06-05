Avvolta in corsetto rosa abbinato a calze autoreggenti e stivali argentati la regina del pop ha presentato in anteprima alcuni brani del prossimo album
A Times Square, a New York, si è svolta una serata dedicata al Pride Month, con la partecipazione di una cantante di 67 anni. La artista ha indossato un corsetto rosa, calze autoreggenti e stivali argentati, presentando in anteprima alcuni brani del suo prossimo album. La performance ha trasformato la piazza in una vera e propria pista da ballo, con l’artista che si è esibita dal vivo.
Madonna ha trasformato Times Square, a New York, in una pista da ballo per una serata. La regina del pop, 67 anni, il 4 giugno è salita sul palco in occasione del Pride Month per esibirsi in alcuni brani di uno dei suoi album di maggiore successo, Confessions on a Dance Floor. Madonna infiamma Times Square. Avvolta in corsetto rosa abbinato a calze autoreggenti e stivali argentati – outfit firmato Dolce&Gabbana -, Madonna ha approfittato dell’occasione per presentare in anteprima alcuni brani dal suo prossimo album: «Ciao, gay!», ha esordito la cantante rivolgendosi al pubblico in delirio. Tra i fan anche il fidanzato di Madonna, Akeem Morris, e la figlia Mercy, 20 anni. 🔗 Leggi su Amica.it
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