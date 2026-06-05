Avvocati Tributaristi al viceministro dell' Economia Maurizio Leo il premio Legalità Fiscale
La legalità fiscale come strumento di crescita economica, tutela dell’interesse pubblico e formazione delle nuove generazioni. Sarà questo il tema al centro della seconda edizione del Premio “Legalità Fiscale”, in programma domani, sabato 6 giugno, alle ore 10.30 nell’Aula Borsellino del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Comunali Chieti, il viceministro Leo lancia Sicari: “Candidato di qualità”Il 17 aprile si è tenuto un incontro a Chieti presso la sede di un’azienda locale, promosso dal coordinamento della campagna elettorale di un...
Dal CdM via libera al dl fiscale. Leo: «Importanti misure a vantaggio delle imprese»Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto fiscale, con il voto che si è svolto dopo la consultazione sulla riforma della giustizia.
Napoli, Di Fiore Nunziato Avvocati Tributaristi si conferma studio legale dell’anno per Il Sole 24 OreIl prestigioso riconoscimento di Studio Legale dell’Anno 2025 per il settore del diritto tributario, conferito da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista, è stato assegnato a Di Fiore ... ilmattino.it
Tributaristi contro il Mef: No al trasferimento delle sedi di PalermoAvvocati tributaristi sul piede di guerra e pronti allo sciopero contro il trasferimento delle sedi delle commissioni tributarie a Palermo. Una richiesta di interlocuzione è partita già nel 2015 con ... milanofinanza.it