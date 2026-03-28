Dal CdM via libera al dl fiscale Leo | Importanti misure a vantaggio delle imprese

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto fiscale, con il voto che si è svolto dopo la consultazione sulla riforma della giustizia. Il decreto contiene diverse misure dedicate alle imprese. La riunione si è tenuta sotto la guida della presidente del Consiglio, con la discussione concentrata principalmente su questo provvedimento.

Approvazione del decreto fiscale: questo il principale punto all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri presieduto da Giorgia Meloni, dopo il voto al referendum sulla riforma della giustizia. Il governo si è ritrovato a Palazzo Chigi per varare il provvedimento che presenta alcune novità importanti soprattutto per le imprese: è infatti stato rinviata al 1 luglio l’applicazione della tassa da due euro sui pacchi di piccolo valore in arrivo dai Paesi extra europei e un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto, per le aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti. Leo: misure a vantaggio delle imprese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dal CdM via libera al dl fiscale. Leo: «Importanti misure a vantaggio delle imprese» Articoli correlati Leggi anche: Dal Cdm via libera ad aiuti per Niscemi e dl bollette. Sì anche a primi passi su autonomia Leggi anche: Cdm,via libera ai Dl Niscemi e Bollette Tutti gli aggiornamenti su Dal CdM via libera al dl fiscale Leo... Temi più discussi: Decreto fiscale, rinviata la tassa da due euro sui pacchi extra Ue: il via libera del Cdm; Salvini, dal Cdm via libera a sostanzioso taglio accise carburanti; Decreto fiscale, via libera dal governo; Dl Carburanti, Salvini: Da Cdm via libera a sostanzioso taglio accise - Geagency. Decreto fiscale, rinviata la tassa da due euro sui pacchi extra Ue: il via libera del CdmLeggi su Sky TG24 l'articolo Decreto fiscale, rinviata la tassa da due euro sui pacchi extra Ue: il via libera del Cdm ... tg24.sky.it Salvini, dal Cdm via libera a sostanzioso taglio accise carburantiPochi minuti fa il consiglio dei ministri ha approvato il decreto carburanti che prevede un sostanzioso taglio delle accise che si trasformerà in una riduzione del prezzo di diesel e benzina. (ANSA) ... ansa.it Decreto fiscale approvato dal CdM, tra l'altro prevede: Rinvio contributo spedizioni: l'applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a 150€, è differita al 1° luglio 2026. Si tratta di un rinvio tecnico x.com Dal 29-30 marzo al 2 aprile, ecco le azzurre del team di CdM ancora al lavoro: assieme alla vincitrice della coppa di discesa, in pista Melesi, Zenere, Curtoni e le sorelle Delago, con Goggia a riposo come la fuoriclasse bergamasca aveva già confessato dopo - facebook.com facebook