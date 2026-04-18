Comunali Chieti il viceministro Leo lancia Sicari | Candidato di qualità

Il 17 aprile si è tenuto un incontro a Chieti presso la sede di un’azienda locale, promosso dal coordinamento della campagna elettorale di un candidato sindaco del centrodestra per le elezioni comunali del 2026. Durante l’evento, il viceministro ha definito il candidato come una figura di qualità, senza fornire ulteriori dettagli. La riunione ha coinvolto rappresentanti politici e attivisti impegnati nella corsa elettorale.

Si è svolto ieri, 17 aprile, nella sede dell’azienda Dromedian in via Erasmo Piaggio a Chieti, un incontro promosso dal coordinamento politico della campagna elettorale di Cristiano Sicari, candidato sindaco del centrodestra alle comunali 2026.All’appuntamento hanno preso parte rappresentanti.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Comunali a Chieti, già in campo Sicari, Carbone e Cascini: Lega valuta la corsa solitaria, atteso l’annuncio di LegniniVerso il voto del 24 e 25 maggio con il quadro ancora in evoluzione tra candidature ufficiali, trattative nel centrodestra e la scelta del candidato... Comunali a Chieti, il centrodestra serra i ranghi: "Candidato sindaco unitario entro pochi giorni"Riunione del tavolo politico della coalizione: presenti i rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati Il centrodestra si... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Comunali Chieti, il viceministro Leo lancia Sicari: Candidato di qualità. COMUNALI CHIETI, CORSA A CINQUE: LEGNINI GUIDA IL CENTROSINISTRA TRA SOSTEGNI E SFIDEA Chieti si apre ufficialmente la corsa alle amministrative del 24 e 25 maggio, con eventuale ballottaggio a giugno: saranno cinque i candidati in campo. Il centrosinistra punta su Giovanni Legnini, s ... certastampa.it Comunali Chieti, Sicari candidato sindaco centrodestra, ma senza la LegaÈ Cristiano Sicari, 61 anni a novembre, avvocato, il candidato sindaco civico di Chieti alle elezioni comunali di maggio, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi moderati, dalla lista Chieti ... ansa.it