avvenire senza italiani basilone cede a mitchell

Notizia in breve

Dopo la quarta giornata del Torneo Avvenire, non ci sono più italiani in gara. La manifestazione internazionale under 14, giocata sulla terra battuta del Tennis Club Ambrosiano di Milano, ha concluso gli ottavi e i quarti di finale. La squadra italiana ha ceduto il passo a quella straniera, con un giocatore che ha battuto l’avversario italiano. Non sono rimasti più italiani nel torneo, che proseguirà senza rappresentanti nazionali.