Avvenire senza italiani Basilone cede a Mitchell
Dopo la quarta giornata del Torneo Avvenire, non ci sono più italiani in gara. La manifestazione internazionale under 14, giocata sulla terra battuta del Tennis Club Ambrosiano di Milano, ha concluso gli ottavi e i quarti di finale. La squadra italiana ha ceduto il passo a quella straniera, con un giocatore che ha battuto l’avversario italiano. Non sono rimasti più italiani nel torneo, che proseguirà senza rappresentanti nazionali.
Non rimane più traccia degli italiani dopo la quarta giornata del Torneo Avvenire, la manifestazione internazionale under 14 in svolgimento sulla terra battuta del Tennis Club Ambrosiano di Milano, che ha celebrato in un solo colpo ottavi e quarti di finale. Gli ultimi ad alzare bandiera bianca sono stati Nicolas Lyam Basilone in campo maschile e il duo formato da Aurora Garzella e Olivia Serena Conticello fra le donne. Il bibionese Basilone, (n°14 del singolare maschile), ha ceduto nel primo match di giornata allo svizzero Richard Mitchell (testa di serie numero 4) per 63, 46, 61, così come Aurora Garzella, superata dalla terza favorita Lilly Falkenberg 63, 63. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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