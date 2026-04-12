Siena-Grosseto senza fine Cede la strada a Pari ennesima interruzione

La strada tra Siena e Grosseto è stata nuovamente interrotta a causa di un'ulteriore interruzione legata ai lavori per il raddoppio, iniziati più di 25 anni fa. La manutenzione e le operazioni di ampliamento continuano a causare disagi ai viaggiatori, con la strada che rimane spesso chiusa o a senso unico alternato in diverse tratte. La situazione si ripete frequentemente, creando disagi e rallentamenti nel traffico.

Da una parte il procedere dei lavori per il raddoppio avviato oltre un quarto di secolo fa, dall’altra il nuovo problema che interessa proprio un tratto “nuovo“ prima della galleria di Pari in direzione nord, sullo sfondo la conclusione dei lavori che dovevano termine a fine 2026, poi a metà 2027 e forse (quasi sicuramente) non basterà. "Il raddoppio della Siena-Grosseto sarà completato entro la fine 2027", se ne è uscito in uno dei suoi video social il presidente della Regione Eugenio Giani. E chissà se era un lapsus o l’informazione che a metà del prossimo anno l’intero tratto non potrà essere a quattro corsie. Prefigurando così non solo questa, ma anche la prossima estate ancora di passione per i pendolari del mare in direzione Maremma.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Siena-Grosseto senza fine. Cede la strada a Pari, ennesima interruzione Leggi anche: La Due Mari che verrà. Slitta a metà 2027 la fine dei cantieri sulla Siena-Grosseto Serie C femminile. La Pallavolo Grosseto cede al tie breakSconfitta al quinto set a Signa per la Pallavolo Grosseto ’Giorgio Peri’ nel girone B di serie C femminile.