Alle prime luci dell’alba, la polizia ha arrestato diversi giovani coinvolti in una gang che gestiva lo spaccio di droga ad Avola. Durante le operazioni sono state sequestrate armi da guerra e sostanze stupefacenti. L’indagine ha portato alla scoperta di un’organizzazione che cercava di controllare il territorio con la forza. L’intervento ha coinvolto diverse volanti, e sono in corso ulteriori accertamenti. Nessuna persona è rimasta ferita durante il blitz.

Roma, 5 giugno 2026 - Con un pericoloso blitz all’alba ad Avola la polizia ha smantellato una gang giovanile dedita allo spaccio di droga che imponeva la sua supremazia sul territorio con armi da guerra. Gli agenti della Polizia di Stato, guidati dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Siracusa e del commissariato di Avola, è coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo aretuseo, hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni giovani di Avola,in provincia di Siracusa. Gli arrestati, tutti giovani di un’età compresa tra i 19 ed i 24 anni, sono stati accusati a vario titolo dei... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Avola, gang giovanile con droga e armi da guerra per il predominio. Blitz della polizia all’alba

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Avola - Armi da guerra, violenze e droga: sgominata gang del terrore

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