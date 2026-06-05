La Polizia di Stato ha arrestato alcuni giovani ad Avola con l’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere. Durante il blitz sono state trovate armi e droga, collegando il gruppo a attività criminali giovanili. Le operazioni sono state condotte nella mattinata e hanno coinvolto più persone residenti nella provincia di Siracusa. Le autorità hanno sequestrato sostanze stupefacenti e armi da fuoco.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni giovani residenti ad Avola, in provincia di Siracusa. Gli indagati hanno un’età compresa tra i 19 e i 24 anni. L’operazione rappresenta il risultato di un’articolata attività investigativa che ha consentito di raccogliere elementi ritenuti rilevanti dall’autorità giudiziaria. Le accuse contestate agli indagati. I destinatari dei provvedimenti sono accusati, a vario titolo, di diversi reati, tra cui ricettazione, introduzione di materiale illecito all’interno di istituti penitenziari, detenzione e porto abusivo di armi, comprese armi da guerra, lesioni personali aggravate e detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Avola, blitz della Polizia: sgominato gruppo criminale giovanile con armi e droga

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