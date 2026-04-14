Avola blitz della Polizia | 24enne in carcere con armi modificate

A Avola, la polizia ha effettuato una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di armi e munizioni. Un uomo di 24 anni è stato arrestato e condotto in carcere. Durante l'operazione, sono state trovate armi modificate che sono state sottoposte a sequestro. Nessun altro dettaglio sulle circostanze dell'intervento o sui materiali trovati è stato reso noto.

Un ventiquattrenne è stato condotto in carcere ad Avola dopo una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di armi e munizioni. L’intervento, coordinato dalla Questura di Siracusa attraverso i vari Commissariati provinciali, è scaturito da un controllo volto a colpire il possesso illegale di strumenti bellici ed esplosivi nel territorio. Gli agenti della Polizia di Stato, operanti nell’area avolese, si sono recati presso l’abitazione del giovane con l’obiettivo di notificare un provvedimento di avviso orale. La decisione di procedere con tale misura era motivata dal profilo di pericolosità percepito nei confronti del soggetto, il quale aveva mostrato comportamenti di forte intemperanza verso le forze dell’ordine durante un precedente accertamento di polizia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avola, blitz della Polizia: 24enne in carcere con armi modificate Armi clandestine pronte a sparare: blitz della polizia locale in una palazzina di NovaraUn fucile con le canne tagliate e una pistola semiautomatica, entrambi con la matricola abrasa e pronti a sparare. Leggi anche: Blitz della polizia a San Giovanni Galermo, pusher arrestati: maxi sequestro di armi e droga