Merenda nell’Oliveta domenica 31 maggio a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 23 maggio 2026 – “Merenda nell’Oliveta”, domenica 31 maggio - Ritrovo ore 15.30 chiesa della Pieve di Chio. Una grande festa diffusa, capace di unire territori, generazioni e comunità in un’unica esperienza coraleDome. ica 31 maggio ritorna la “Merenda nell’Oliveta” che quest’anno ha il sottotitolo “L’Olio della Repubblica”. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi ed amati, promossi dall’Associazione nazionale Città dell’Olio di cui la Città di Castiglion Fiorentino ne fa parte da qualche anno. Un evento speciale che invita cittadini e visitatori a rallentare il ritmo, a riconnettersi con la terra, e a riscoprire il fascino discreto del paesaggio olivicolo italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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