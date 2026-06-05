Avincola canta e racconta i cantautori 60 70 al Pigneto
Domenica 7 giugno, al Pierrot Le Fou in via Macerata 58, zona Pigneto, si terrà un evento dedicato ai cantautori degli anni '60 e '70. Durante la serata, un artista interpreterà e racconterà le canzoni di quei decenni. L’iniziativa prevede un momento musicale e narrativo, senza ulteriori dettagli su eventuali partecipanti o programmi specifici. La partecipazione è prevista presso il locale in zona Pigneto.
Avincola canta e racconta i cantautori 6070. L'evento è in programma, domenica 7 giugno, presso il Pierrot Le Fou, in via Macerata, 58, zona Pigneto. Avincola canterà i cantautori degli anni 6070, da Battisti a De Andrè, da Guccini a Graziani, da Rino Gaetano a Lucio Dalla, fino a Venditti e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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