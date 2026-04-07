Avincola racconta Carella per il Salotto in Musica a Bracciano

Sabato 11 aprile per gli appuntamenti "Salotto in Musica" nati dalla collaborazione tra Ristorante Salotto Belvedere di Bracciano e l'Associazione Mujic ci sarà Simone Avincola. Cantautore di grandissimo spessore (definito tra i migliori della scena contemporanea) che racconterà della singolare. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Avincola: “Canto Carella, un genio dimenticato del futuro”Mister Algoritmo non ho voglia di scherzare, qui ci sono tante cose che non riesci a intercettare… Potremmo esordire in stile Battiato per raccontare...

A 'Salotto blu' Beppe Conti racconta "Il Sultano" Anquetil e l'amicizia con Ercole BaldiniAlla trasmissione di VideoRegione Conti ha descritto anche la tumultuosa esperienza sentimentale di Jaques Anquetil, caratterizzata da intrecci...

Avincola riscopre il mondo poetico di Enzo Carella, voce laterale della canzone d’autoreIl cantautore fa tappa domani sera all'Officina degli Esordi di Bari: «Carella contemporaneo e futuristico: le sue canzoni sembrano scritte domani» Il cantautore romano Enzo Carella è spesso ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Avincola: Canto Carella, un genio dimenticato del futuroMister Algoritmo non ho voglia di scherzare, qui ci sono tante cose che non riesci a intercettare… Potremmo esordire in stile Battiato per raccontare un caso che pare un apologo per gli editori e i ... ilfoglio.it